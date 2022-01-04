Çocuk yazarlar ilk kitaplarını yazdı

DHA 4 Ocak 2022 Salı 11:52 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 11:52

Erzurum'da bir okulda 3 yıl önce öğrencilerin okuma-yazma bilincini geliştirmek ve edebiyata ilgilerini arttırmak için 'Çocuk Akademisi ve Yazarlık' dersi uygulamaya kondu. Öğretmen Taner Özdemir'in dersine katılan öğrenciler, aldıkları eğitim ile çeşitli konularda yazmaya başladı.

Şiir, hikaye ve gezi türünde çeşitli yazılar yazan öğrencilerin çalışmalarını değerlendiren öğretmen Özdemir, okul yönetimi ile birlikte kitap basma kararı aldı. Özdemir, yaşları 10-12 arasında değişen öğrencilerin kitapları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ISBN numarası aldı. Böylece 25 öğrencinin kaleme aldığı çeşitli türlerdeki yazılar kitaplaştırıldı.

35 ŞİİRDEN OLUŞAN KİTAP YAZDI

Taner Özdemir'in derslerine katılıp, burada öğrendikleri ile yazılar kaleme aldığını söyleyen Emir Bozyokuş (11), yazdığı kısa hikayenin 'Büyükada'da Gerçekleşen Soygun' adıyla kitap haline getirildiğini belirtti.

Selin Nilay Yavuz (11) ile Bahar Rana Küçük (11) de 'Elmas Soygunu' adlı kitabı birlikte hazırladıklarını ve hayal ürünü 2 kahramanın hikayesini anlattıklarını dile getirdi. Yazı yazmanın çok güzel ve heyecan verici olduğunu ifade eden Yavuz ve Küçük, kitaplarının devamının geleceğini söyledi.

35 şiirden oluşan 'Gönülden Damlalar' isimli kitabını çıkaran Alperen Yılmaz (10) ise örnek alınan bir şair olmak istediğini söyledi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ KALEM VE KAĞITLA BULUŞTU'

3 yıl önce derslere başladığını belirten çocuk yazarların öğretmeni Taner Özdemir, şunları söyledi:

"Derslerin sonunda 25 çocuğumuz kitabını çıkardı. Yaş aralıkları 10-12 olan çocuk yazarlarımızın her alanda kitabı var. Şiir, hikaye, gezi yazıları ya da karikatür çizenler var. İyi bir yoldayız. Hedefimiz, daha fazla çocuk yazar çıkarmak. Bu yaşta kitap sahibi olan çocukların bundan sonraki süreçte de yazıyı devam ettirmelerini istiyoruz. Günümüzde akademik başarı, tek başına yeterli değil. Sosyal medya ağlarının etkili olduğu bir dönemde, çocukları kalem ve kağıtla buluşturma projemizin önemli olduğunu görüyoruz."

Taner Özdemir, ayrıca kitaplar için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yayın numarası alındığını belirterek yeni çalışmaların yolda olduğunu söyledi.