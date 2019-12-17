'Çocuklar gelsin bu acılar bitsin'
Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Anneler, “Yeter artık nereye kadar sürecek bu. Çocuklarımızı getirsinler, bu acı bitsin. Biz burayı terk etmeyiz” dedi.
Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini devam ediyor. Mehmet Laçin’in (62) 8 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı Hüseyin Sağlam tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze (18) için İzmir’den gelmesiyle eylemdeki aile sayısı, 59 oldu.Oğlu Yakup’a kavuşmak için eyleme katılan Saliha Edizer, evladının İstanbul’da HDP aracılığıyla kaçırılarak terör örgütüne götürüldüğünü hatırlattı. Çok özlediği oğluna kavuşmak istediğini ifade eden Edizer, şöyle konuştu: “Yeter artık nereye kadar sürecek bu. Ben dayanamıyorum oğlumu istiyorum onlardan. Bunların amacı ne, bunca insan ölüyor. Bu insanların annesi ağlıyor, onların annesi yok, vicdan Allah korkusu yok mu? Yeter artık kendi çocukları nerede? Çocuklarımız kalem tutacağı yerde silah tutuyor. Yeter artık çocuklarımızı göndersinler.”
BURAYI TERK ETMEYİZ
Oğlu Erkan için eyleme katılan baba Fahrettin Akkuş da, “Evlatlarımızı almadan HDP önünden ayrılmayacağız. Herkes buraya gelsin de bu insanların halini bir görsün. Bu sancı nereye kadar gidecek. Gizlenmekle, saklanmakla bu iş olmuyor. Çocuklarımızı getirsinler, bu acı bitsin. Biz burayı terk etmeyiz. Terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya “Çocuğum benim ciğerimdir. Bir insan ciğeri olmadan yaşayamaz, ben bu çocuğu istiyorum. Şayet bu çocuğumun başına bir şey gelirse ben bunu HDP ve PKK’dan soracağım” dedi.
HDP’Lİ VEKİLLERDEN PROVOKASYON
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 59 aile, 106 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP’li vekillerin geldiğini gören aileler sinir krizi geçirdi. HDP’li milletvekillerinden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ’ın evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçmesi tansiyonu yükseldi.
KISA SÜRE GERGİNLİK
Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı. Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. Kısa süre parti binasında kalan vekiller, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.
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