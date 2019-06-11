Çocuklar kavga etti, aileler sopalarla birbirine girdi

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Kadın ve erkek aile üyelerinin birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdığı anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ise olaya müdahale ederek kavgayı kontrol altına alırken, olay yerinde toplanan kalabalığa dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kavgaya karışan iki ailenin fertleri daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.