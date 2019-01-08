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Çocuklar kurtuluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi için başlatılan uygulamayla dezavantajlı minikler sokaklardan kurtuluyor.

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Bakanlık tarafından 2017 itibarıyla sokaklarda risk altında çalışan, çalıştırılan çocukların korunması ve topluma kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Bakanlıkça, maddi imkansızlıklar nedeniyle veya farklı sebeplerle sokaklarda çalışmaya itilen, eğitim hayatları sekteye uğrayan çocukların okullarına devam edebilmeleri için ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlanıyor. Uzmanlarca, eğitim çağını tamamlayan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde kullananların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek, psikososyal destek hizmetlerinden yararlandırılması yönünde çalışmalar ile ailelere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor. Sosyal hizmet merkezleri bünyesinde ilgili kurumlarla iş birliği içinde devam eden çalışmalarla, çocukların eğitim hayatlarına devam etmeleri ve ailelerinin yanına dönmeleri sağlanıyor.      

MOBİL EKİP KURULDU 

Sokakta çeşitli nedenlerle risk altında bulunan çocukların korunması ve topluma kazandırılmaları amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mobil ekipler oluşturuldu. 130 mobil ekiple sokakta çalışan ya da zorla çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa ulaşıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 4 bin 99 çocuk hakkında eğitim, rehberlik ve danışmanlık tedbirleri alındı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile 3 bin 99 çocuğun ailesine destek sağlandı, 4 bin 127 aileye rehberlik hizmeti verildi. Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 230 çocuk bakım kuruluşlarına yerleştirildi. 

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