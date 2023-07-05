Çocuklar Samsun'u keşfediyor

"Samsun'u Keşfediyorum Projesi" ile Kavak ilçesine bağlı kırsal mahallelerden getirilen öğrenciler, Samsun'da doya doya bir gün geçirdi. Kavaklı çocuklara farklı bir gün yaşatmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak, "Samsun'u Keşfediyorum adlı projemiz ile 100 kişilik öğrenci ekibimizle Kavak Gençlik Merkezi önünden hareket edilerek OMÜ kampüsünde yapılan kahvaltının ardından Planeteryum'a gidildi. Daha sonra Samsunum 1 gemisi ile denize açılıp yapılan öğlen yemeği ikramı, ardından Samsun için büyük önem arz eden Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirildi. Panorama Dijital Gösterim Merkezi'nde teknolojik cihazlarla çocuklara tarihsel geçmişimiz aktarılıp Onur Anıtı ve Kent Müzesi rehber eşliğinde tanıtıldı. Samsun gezimiz çocuklarımıza dondurma ikramımızla sona erdi" dedi.

Geliştirdikleri proje ile kırsalda yaşayan çocukların moral ve motivasyonunu arttırarak, çevre bilinci kazandırmak ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu saatler geçirmelerini sağlamak olduğunu belirten Konak, "Kırsal kesimlerde ikamet eden çocuklara Gençlik Merkezini tanıtmayı amaçladık. Projemiz kapsamında ilçe merkezi ve köylerden yaklaşık 100 çocuğumuzu Gençlik Merkezimizde ağırladık. Ardından çeşitli aktivitelerle dolu bir gezi ile şehrimizin tarihi mekânları tanıtılmasını sağladık. Bizim buradaki amacımız kırsal kesimlerde kalan çocuklarımızı Gençlik Merkezimizi tanıtmak. Daha önce şehir merkezine gelme imkanı olmayan çocuklarını şehir merkezi ile buluşturup kentin tanıtımını yapmaktır. Şehir merkezi ile buluşturduğumuz çocuklarımız yaşayıp, gördüklerini aileleri ve arkadaşlarına anlatıyorlar. Onlara bu imkanı sağladığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.