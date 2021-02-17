Çocukları şehit olan aileler eylemlerine devam etme kararı aldı

DHA 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:56

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

'BİZ DE BURADA ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ'

HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen asker, polis ve sivil dahil 13 kişi için yas tutmaya devam ediyor. Şehitler için çadır içinde mevlit okutularak, dua edildi. Diyarbakır'da 2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, Gaziantep'te şehitler Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın cenaze töreninde ailelerinin 'Vatan sağ olsun' dediğini anımsatarak, "Şehitlerimiz sonsuza kadar kalbimizdedir. Biz dün Gaziantep'teydik. Orada 2 şehidimizi sonsuzluğa uğurladık. 13 kişiyi katlettiler. 6 yıldır elini kolunu bağlayarak yanlarına almışlardı. Onları katlettiniz. HDP, bu çocukları göndermemiş olsaydı 13 şehidimiz olmayacaktı. Şehit aileleri eylemlerini devam ettireceklerini söylediler. Tekrar Diyarbakır'a gelerek HDP'den ve PKK'dan hesap soracaklar. Sonuna kadar bizimle beraberler. Bizler de Diyarbakır aileleri olarak onların yanındayız. Onların çocukları nasıl şehit olduysa biz de burada şehit olmaya hazırız. Masum insanları katlederek görmezlikten geldiler. Böyle siyasete lanet olsun. Biz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. HDP kapanmadan Kandil'in yolu kapanmayacaktır. HDP kapatılsın" diye konuştu.

2 yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bektaş da "Elleri kolları bağlı insanları infaz ettiler. Biz cenazeye gittik. Anne ve babaları onlarla gurur duyuyorlar. O insanlar çadırı terk etmeyecek. Biz daha da güçlendik. Gurur ve şeref ile cenazelerimizi defnettik" dedi.