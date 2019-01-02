Çocuklarımız ilme talip olmalı

Vakfın son 2-3 yılda ciddi bir kurumsal dönüşüm geçirdiğini ve öğrencilere daha iyi şartlar altında, daha geniş ufuklar açmanın mücadelesini verdiklerini söyleyen Erdoğan, “Bizi geçmeye şartlanmış çocukları yetiştirmeye mecburuz. Bizim hocalarımızdan beklentimiz bu. Bu çocukları gerçek anlamda ilme kanalize etmeliyiz. Bizim gerçekten ilme talip olan çocuklara ihtiyacımız var” dedi. İnsanlara ciddi bir karamsarlık pompalandığına şahit olduğunu anlatan Erdoğan, “Son 200 yılda ne türlü sıkıntılar içerisinden geçtiğimizi düşündüğümüz zaman umutlu olmak için elimizde çok veri var. Neden gençlerimize bu umudu yansıtmaya çalışmıyoruz? Morale, motivasyona, umuda ihtiyacımız var” diye konuştu.