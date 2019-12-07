'Çocuklarımızı PKK’ya yem etmeyeceğiz'

HDP ve PKK’lıların dağa kaçırdıkları çocukları için ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki nöbete 2014’te İstanbul Arnavutköy’deki evinden ‘Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek çıkıp bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için katılan Şevket Bingöl, “Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, bütün aileler olarak kararlıyız. Yağmur yağıyor, kar da yağsa bizim için fark etmez. Çocuklarımızı onlara yem etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

HDP BİZDEN KAÇIYOR

Bingöl, “95 gündür bekliyoruz. HDP bir açıklama yapmıyor. Çünkü suçlular, suçlu olan kaçar. Gelip bize bir açıklama yapmaları gerekirken kaçıyorlar. Bunlar Kürtleri savunduklarını iddia ediyorlar, öyle değil. Çocukları kaçırılan biz hepimiz Kürt’üz. Biz Kürtler’in kanı üzerinde rant elde ediyorlar. Bunların milletvekilleri de bizim sorunumuza el atmak yerine gelip bizleri tehdit etti. Biz para istemiyoruz, su istemiyoruz, ekmek istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz, sadece çocuklarımızı istiyoruz” diye konuştu.

TEHDİTLER YILDIRAMAZ

Dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu Yusuf için ‘evlat nöbeti’ tutan Celil Begdaş da “Burada oturan herkes çocuğunu istiyor. Buradan kimse kalkmayacak. Tehditlerden korkmuyoruz. Burada öleceğimi bilsem dahi bir yere gitmeyeceğim” dedi.

DURAN’DAN ANNELERE ZİYARET

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, beraberindeki heyetle birlikte ‘evlat nöbeti’ tutan aileleri ziyaret ederek, annelere gül verdi. Duran,”Bu millet, bu anne ve babaların gözyaşlarıyla bu terörü silip süpürecek. Bu memleketten uzaklaştıracak inşallah. Biz 1071’den beri beraber yaşıyoruz, Kimsenin gücü milletimizi, bu vatanı bölmeye yetmeyecek” diye konuştu.