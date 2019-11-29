'Çocuklarımızın sesini ve kokusunu özledik'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi devam ediyor. İstanbul’dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

CANIMIZI YAKMAYIN

Evladını istemekten vazgeçmeyeceğini dile getiren Bingöl, şöyle konuştu: “Bir umutla geldik oturduk, çocuklarımızı bekliyoruz. Evime eli boş gitmek istemiyorum. Çok özlediğim çocuğumu almadan gitmek istemiyorum. Onu çok seviyorum, hasretine dayanamıyorum. Çocuğumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum.”

HDP’ye çağrıda bulunan anne Bingöl, “Artık insanların canını yakmasınlar, anneleri ağlatmasınlar. Anaların bedduası zordur, arşı titretir. Milletin çocuklarını geri göndersinler. Artık milletin canını yakmasınlar. Neden benim ciğerimi parçaladılar? Çok şükür Müslümanız, toprağımız da devletimiz de var. Niye çocuklarımızı dağa götürüp devlete karşı silah doğrultuyorlar” ifadelerini kullandı.

BİZDEN KOPARDILAR

Ağrı’dan gelerek 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidiyle eyleme katılan Süheyla Demir de 86 gündür çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdükleri söyledi. “HDP ve PKK çocuklarımızı bizden kopardı. Ciğerlerimizi yaktı” diyen Demir, şunları dile getirdi: “Allah’tan dilerim ki onlar da evlat acısı çeker. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada elimiz onların yakasındadır. Annelerin bedduası çok kötüdür. Bizim çocukları bıraksınlar. Artık yeter, bu acıyı 5 yıldır çektik. Artık dayanamıyoruz. Çocuklarımızı çok özledik. Çocuklarımızın sesini, kokusunu özledik. Çocuklarımızı bizden kopardılar. Şimdi sadece fotoğraflarını taşıyoruz. Bu da ciğerlerimizi yakıyor.”

ANNELERiN YANINDAYIZ

Batman’ın Kozluk ilçesinden gelen kanaat önderleri, din alimleri, bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve esnaftan oluşan 12 kişilik heyet Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteklerini iletti. Türkiye Beyaz Ay Derneği Batman Şube Başkanı Ayla Işık, çocukları için oturma eylemi yapan anneleri desteklediklerini belirtti. Anneleri sosyal medyada takip ettiklerini, içlerinin sızladığını, onların yanlarında olduklarını göstermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Işık, annelerin bu haklı direnişine destek verdiklerini söyledi. Anne ve babaların yüreğinin yandığını aktaran Işık, dualarla annelerin yanında olduklarını kaydetti. Kozluk Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Hamdullah Ergider de annelerin cesaretleriyle gösterdiği haklı davaya destek vermek için geldiklerini belirtti.