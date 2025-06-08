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Güncel

Çocukların kavgası kan davasına dönüştü: Ev basıp ölüm saçtılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde aylar önce çocuklar arasında yaşanan kavga ailelere sıçradı. Adeta kan davasına dönüşen olay silahlı baskınla sonuçlandı. 2 kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

IHA8 Haziran 2025 Pazar 21:12 - Güncelleme:
Çocukların kavgası kan davasına dönüştü: Ev basıp ölüm saçtılar
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Edinilen bilgilere göre, iki ay önce bir düğünde çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile, dün yeniden karşılaşarak tartışma yaşadı. Tarafların çevredekiler tarafından sakinleştirildiği olayın ardından bugün taraflardan biri, diğer ailenin Yenice Mahallesi Değirmen Sokak'taki evine silahlı baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada Hasan P. (48) ile kardeşi Yalçın P. (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin P. (45) ve Şehmuz D. (39) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

  • mersin
  • silahlı saldırı
  • yaralı

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