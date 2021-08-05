İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6329
  • EURO
    10,1605
  • ALTIN
    489.646
  • BIST100
    1435.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocukların kavgasına büyükler karıştı, bıçak ve sopalarla ortalık savaş alanına döndü
Güncel

Çocukların kavgasına büyükler karıştı, bıçak ve sopalarla ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Bağcılar'da çocukların arasında başlayan kavgaya büyükler karıştı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis ve bekçiler ayırmakta zorlandı, iki kişi yaralandı.

DHA5 Ağustos 2021 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:04
ABONE OL

Olay, geçen pazar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavga sonrası siteden çıkan bir grup, kavgaya karışan çocuklardan birini dövdü.

İsminin Adem B. olduğu öğrenilen kişi de site önüne giderek kardeşinin neden dövüldüğünü sordu. Bunun üzerine ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıkan grup, Adem B.'ye saldırmaya başladı.

Adem B.'nin arkadaşları ve yakınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

Kavganın büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve bekçilerin araya girmeye çalıştığı arbedede iki grup bir süre daha kavgaya devam etti.

Daha sonra tarafların sakinleşmesi üzerine kavga sona erdi. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.