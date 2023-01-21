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Çocukların oynadığı bahçeye yorgun mermi düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin bahçesine yorgun mermi düştü.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 10:27 - Güncelleme:
Çocukların oynadığı bahçeye yorgun mermi düştü
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Olay Kahta ilçesi Fatih Mahallesi Ebu Sadık Caddesi üzerinden meydana geldi. Bilal Kaya'ya ait evin bahçesine yorgun mermi düştü. Çocuklar oyun oynarken mermi düştü. Merminin çocuklara isabet etmemesi sevindirdi.

İnsanların zevk için havaya ateş açmalarına bir anlam veremediğini belirten Bilal Kaya, "Bir insan kendi zevki için sağa sola nasıl rastgele ateş eder? Bu mermiler adres sormadan bir yerlere düşüyor. Bugün bizim evin bahçesine düştü. Peki mermi bana ya da çocuklarıma isabet etseydi. Bunun sorumlusu kim o zaman? Hiç düşünmüyorlar mı?" diye konuştu.

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