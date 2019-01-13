'Çocukların PKK'ya katılması sorun değil, camiye gitmeleri sorun'

Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından başlatılan 6-13 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştirilecek “Haydi Çocuklar Camiye” etkinliği CHP'li vekil Bekir Başevirgen'i çok rahatsız etti.

Projeyi sert sözlerle eleştiren Başevirgen'e Star yazarı Ersoy Dede bugünkü yazısında cevap verdi.

İşte Ersoy Dede'nin ''Çocukların PKK’ya katılması sorun değil camiye gitmesi sorun!'' başlıklı yazsısı...

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, MEB'in desteklediği 'Haydi Çocuklar Camiye' projesine Meclis'te yaptığı konuşma ile karşı çıktı. “… Anayasamız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereğince etkinlik adı altında ideoloji empoze edilmesi çocukların düşünce ve vicdan özgürlüğünün ihlal edilmesi demektir….” Götürmeyin çocukları camiye diyor CHP yani.. Hani‘Sen neden müslümana düşmanlık ediyorsun?’ dendiğinde; “…her gün cuma namazı kılarım, ablam başörtülüdür, dedem de hacıdır..” diyen CHP’nin çocukları camiye ısındırmak için yapılmış bu muhteşem projeyi Meclis’e soruyla taşımış olmasının izahı nedir acaba? Bakın terör örgütü PKK sistemli olarak dağa çocuk götürüyor. Çocuklarından haber alamayan anneler Diyarbakır belediye binası önünde aylarca çığlık çığlığa sustu.. Hangi CHP’li vekil; barajı geçtiği için şükür pilavı dağıttıkları, beraber iyi salladıkları HDP’den bunun hesabını sordu? Çocukların boyları kadar silahlarla askere kurşun atması sorun değil de camiyle tanışması mı sorun?.. Bir gün olsun, şaşırt beni CHP..

Deniz Çakır tartışmasında konuşmamız gereken asıl sorun, kodlama hatası

Bu “Yallah Arabistan’a” kavgası saçma sapan bir düzlemde ilerliyor. Müsaadenizle bir minik dokunuşla istikamet verelim.. Olay gerçek mi değil mi?.. Kim suçlu kim mağdur?.. Bu tartışma böylesi lüzumsuz gel-gitler arasında sürüyor.. Bakın Deniz Çakır o hanımlarla bir araya gelir birer kahve içerler, helalleşirler iş biter gider.. Ama asıl büyük problem ortada durmaya devam edecek.. Çünkü Deniz Hanım günün sonunda, o kadınlar için, “Burası Arabistan mı?..” dediğini söylüyor.. Ama bunu kadınlara değil, dedikodusunu yaparken masasındaki arkadaşlarına ve kısık sesle söylemiş.. İşte arıza burada.. Hatalı kodlama.. Bu genç kadına göre başörtüsü bir sosyal problem. İster yüksek sesle dile getirmiş olsun isterse arkalarından sessizce dedikodusunu yapsın.. Asıl halletmesi gereken bu düşünce yapısı. Şimdi tıp ilerledi.. Herkes alkol sorunundan kurtulabiliyor.. Fakat bu kafaları halledecek bir tedavi metodu yok. Ayrıca şunu da ekleyelim..“Ne işi var bu kızların burada” diyen adamla“Ne işiniz var kızım orada” diyen adam akrabadır..

Sokak köpekleri için önlem alınmazsa yokuş aşağıya yuvarlanacağız

Sokak köpekleri ile ilgili bir toplumsal duyarlılık oluşturulmaya başlandı. Kayseri Hacılar’da bir çocuğumuzun öldürülmesi başka bir yerde bir kadının uğradığı köpek saldırısı, herkesin malumu.. Biz de yerel yöneticilerin bu meseleyle daha yakından ve zaman kaybetmeden ilgilenmesi gerektiğini yazdık, söyledik defalarca.. Çünkü bu işler idarenin regülasyon alanına giriyor.. Eğer idare gerekli çözümü sağlamazsa bu defa insanlıktan nasibini almamış bazı kötü kalpliler sokaklarda zevk için köpek öldürmeye başlayacak. Dün Edirne’de fare zehiri sürülmüş etlerden son anda kurtarılan minicik bir yavru köpeğin soğuktan titrerken çekilmiş görüntüsünü izledim. Diğer kardeşlerini kurtaramamışlar.. 8 köpek bir de kedi ölmüş.. Ya hu yani daha bir kaç ay evvel patileri kesilmiş siyah köpeğin battaniyeye sarılı fotoğrafını paylaşıyordunuz Instagram’da.. Beykoz’da ‘Kuyu’ köpeğin kurtarılışını canlı izlediniz ya televizyondan ağlaya ağlaya.. Ben anlamadım vallahi, illa ki siyah ya da beyaz mı olmalı?.. Arada başka renkler yok mu?