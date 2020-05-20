20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:33 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:33

Çocuklar bugün 2. kez sokağa çıkma yasağı izni kullanacaklar. Vatandaşlar çocukların sokağa çıkma yasağı saatlerini merak ediyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirmişti. Bugün sokağa çıkma yasağı izni olan çocuklar, 4 saat boyunca oyunlar oynayıp temiz hava alabilecekler.

Sokağa çıkma yasağının esnetilmesi ardından 14 yaş altı çocukların da yer aldığı üç gurup için sokağa çıkma izni getirildi.Koronavirüs normalleşme süreci kapsamında; 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere 3 farklı yaş grubu için bir süredir belirli tarihlerde ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Peki, çocuklar (0-14 yaş) dışarı ne zaman çıkacak? Peki çocukların sokağa çıkma izni saat kaça kadar? İşte çocukların sokağa çıkma yasağı saatleri

ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN SAATLERİ

Bugün 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağında izin günü. 14 yaş altı çocuklar dışarı çıkıp gönüllerince oyunlar oynayabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında verdiği son bilgilere göre 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağı izninin olduğu gün ve saatler şöyle…

14 yaş ve altı: 20 Mayıs 2020 Çarşamba saat 11:00-15:00 arası

15-20 yaş arası: 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arası

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgede sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar yer aldı.

Koronavirüsten dolayı 14 il ve Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma uygulaması gerçekleştirildi. Bu hafta 15 ilde olan sokağa çıkma yasağı 16 Mayıs, 17 Mayıs, 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta uygulandı.

ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.

Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.

OKULLAR AÇILMAYACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında okullar için verilen kararı açıkladı. Erdoğan; “Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki Eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs takvimi devam edecek” dedi.

Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı dört günlük sokağa çıkama yasağına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açıklamada Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferansla düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor. Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST Mİ?

Kabine toplantısında alınan karara göre Bayramda koronavirüs bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla 81 ilin tümünde şehirler arası seyahat yasak olacak.