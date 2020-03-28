Çocukların tebessüm ettiren jandarma sevgisi

AA 28 Mart 2020 Cumartesi 17:52 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 17:52

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir grup asker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması üzerine, bir kişinin ilaçlarını ve gıda malzemesini götürmek için Yarpuz Mahallesi'ne gitti.

Bu sırada oyun oynayan çocuklar, mahallelerine jandarmanın geldiğini görünce, yerlerinde zıplayarak "jandarma" diye bağırmaya başladı.

Askerlerle bir süre sohbet eden çocuklar, yan yana dizilip asker selamı verdi. Asker gibi yürümeye çalışan çocuklar, çevredekileri de gülümsetti.

Büyüyünce çok sevdikleri için asker ve polis olmak istediklerini söyleyen çocuklara bir jandarma, nasıl yürüneceğini ve asker selamı verileceğini öğretti.

Yapılan yardımın ardından jandarma ekibi mahalleden ayrıldı.