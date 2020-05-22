İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8104
  • EURO
    7,4262
  • ALTIN
    379.706
  • BIST100
    103016
Güncel

Çocukların yüzü bayramlık elbiselerle güldü

AK Parti İl Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği, 'Bir çocuğu sen de ısıt' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 700 çocuğa Ramazan Bayramı öncesi kıyafet yardımı yaptı.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 16:16 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 16:16
ABONE OL

AK Parti Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, proje kapsamında bayram öncesi şehit, yetim ve ihtiyaç sahibi 700 çocuğa kıyafet yardımı yaparak, onları sevindirmek istediklerini söyledi.

Çocukların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak istediklerini ifade eden Atan, "Salgın nedeniyle bayramda kısıtlama olacak ve çocuklarımız bayramda evlerinde olacaklar. Biz çocuklarımızı unutmadığımızı göstermek amacıyla hayata geçirdiğimiz projeyle il genelinde 700 çocuğumuzu bayram öncesi giydirdik. Kıyafet alamayan ailelerimiz vardı. Onlara kıyafet ve oyuncak verdik. İyi ki bu projeyi yaptık ve bu ailelere ulaştık. Desteğini esirgemeyen arkadaşlarımız teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı öğrencilere üniversitede çalışma fırsatı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.