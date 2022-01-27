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Çocuklarının gözü önünde önce eşini ardından kendini vurdu

Tekirdağ'da İlker Ustaoğulları (27), tartıştığı eşi Esra Ustaoğulları'nı (22), çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA27 Ocak 2022 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:57
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Olay, saat 13.00 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi Öksüz Çeli Sokak üzerinde Ustaoğulları ailesinin evinde meydana geldi. İki çocukları olan İlker Ustaoğulları ile eşi Esra Ustaoğulları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Ustaoğulları çocuklarının gözü önünde eşine tabancayla ateş etti.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Esra Ustaoğulları, kanlar içerisinde yere yağılırken, İlker Ustaoğulları aynı silahlı başına ateş açtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine geldi. Polis kilitli olan daire kapısını kırıp girdiği içeride çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlker Ustaoğulları'nın yaşımını yitirdiği belirlendi, ağır yaralı eşi ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İlker Ustaoğulları'nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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