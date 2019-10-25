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Çocuklarınızı sanal dünyada başıboş bırakmayın 

Hayatımızın her alanına giren sosyal medya, beraberinde ‘siber zorbalığı’ da getirdi. Sosyal medya uzmanı Demirel, özellikle ebeveynlerin çocuklarının ‘sanal’ hareketlerini denetlemesi gerektiğini belirtti. 

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İletişim ve sosyal medya uzmanı Nurhan Demirel, sosyal medya mağdurlarının ‘Sanal Ablası’ oldu. Demirel, hayatımızın her alanındaki sosyal medyayı, kötü niyetli kullananların mağdur ettiği kişilerin kendisinden yardım istemesi üzerine siberzorbalık.org adlı siteyi kurdu. Siteye, internet üzerinden taciz, dolandırıcılık, hakaret, şantaj yaşayanlar şikâyetlerini aktarıyor. Bunların bir kısmını ise yaşadıklarını ailesi ile paylaşamayanlar ya da nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeyenler oluşturuyor. Demirel de avukat, bilişim uzmanı, psikolog, pedagog ve beyaz yakalı hackerler’dan oluşan ekibiyle, ücretsiz yardım eli uzatıyor. 

SINIRSIZ ÖZGÜRLÜK 

Zaman zaman siber uzmanlar ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı toplantılar da düzenleyen Demirel, “Dünyada sosyal medya üzerinden işlenen suçlar artış gösterdi. En çok şikâyet aldıklarımız arasında ise Instagram ve Twitter geliyor. Buralardan yapılan hakaretler ve diğer siber suçlar ağırlıkta. Sosyal medya hayatımıza ilk girdiğinde, fazla özgürlük olarak algılandı. Zamanla insanlar buradan suç işlemeye başladı. Bu şiddet, intihara bile sebep olabiliyor. Sosyal medya siteleri sınırsız bir özgürlük yeri değildir. Burada yapılan paylaşımlara çok dikkat etmemiz lazım” dedi. 

AKRAN BASKISI

Demirel, “En çok şikâyet aldıklarımız ise çocuklar. Akıllı telefon kullanımında yaş sınırı düşünce çocuklarımız, oynadıkları oyunda bile akran baskısına, siber zorbalığa maruz kalabiliyor. Çok tehlikeli şeylere maruz kalıyor. Ailelerine anlatamadıkları için bize yazıyorlar. Bizler de kendileriyle görüşüp yardım ediyoruz. Buradan ailelere uyarım;  Çocuklarınızı başıboş bırakmayın. Sosyal medyada mutlaka ve mutlaka takip edin. Siber zorbalığa maruz kalan kimse karşı taraftan korkmasın, mutlaka ilgili makamlara ya da bizlere gelerek şikâyetlerini anlatsınlar” diye konuştu. 

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