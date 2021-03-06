İSTANBUL 15°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mart 2021 Cumartesi / 22 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
Güncel

Çocuklu kadının telefonunu böyle çaldılar

Esenyurt'ta çocuğuyla sokakta yürüyen kadınının telefonu konuştuğu sırada kulağından çalındı.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 12:12 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 12:12
ABONE OL

Olay, 27 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğu ile yolda yürüyen bir kadın telefonu ile konuşurken, 2 kişi cihazı elinden alıp kaçmaya başladı. Kadın, şüphelilerin peşinden koşsa da kapkaççılar kaçmayı başardı. Kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

14 FARKLI SOKAKTAN 40 SAAT GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Olay yerinde güvenlik kamerası çalışması yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 farklı sokaktan 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yapılan incelemeler sonucunda kapkaççıların 17 yaşındaki B.G. ile F.Ö. olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin 21 Şubat tarihinde yine bir kapkaç olayına karıştığı öğrenildi. Şüpheliler yaşadıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.