Çocuklu kadının telefonunu böyle çaldılar

DHA 06 Mart 2021 Cumartesi 12:12 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 12:12

Olay, 27 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğu ile yolda yürüyen bir kadın telefonu ile konuşurken, 2 kişi cihazı elinden alıp kaçmaya başladı. Kadın, şüphelilerin peşinden koşsa da kapkaççılar kaçmayı başardı. Kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

14 FARKLI SOKAKTAN 40 SAAT GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Olay yerinde güvenlik kamerası çalışması yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 farklı sokaktan 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yapılan incelemeler sonucunda kapkaççıların 17 yaşındaki B.G. ile F.Ö. olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin 21 Şubat tarihinde yine bir kapkaç olayına karıştığı öğrenildi. Şüpheliler yaşadıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.