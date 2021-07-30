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Güncel

Çocukluk arkadaşını sırtından vurarak öldürdü

Manisa'nın Soma ilçesinde, Mustafa Ş. (26), tartıştığı çocukluk arkadaşı Doğukan Kahraman'ı (25) tabancayla sırtından vurarak öldürdü. Polis ekipleri Mustafa Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA30 Temmuz 2021 Cuma 11:44 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 11:44
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ş. ile çocukluk arkadaşı Doğukan Kahraman arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ş., belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Doğukan Kahraman'ı sırtından vurdu. Şüpheli kaçarken, Kahraman, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doğukan Kahraman, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahraman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri Mustafa Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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