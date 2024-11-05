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İzmir ve Mersin'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir ve Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda tamamı ihraç emniyet personeli 12 şüpheli gözaltına alındı.

DHA5 Kasım 2024 Salı 08:30 - Güncelleme:
İzmir ve Mersin'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Tamamı ihraç emniyet personeli olan 13 şüpheliye yönelik İzmir merkezli Menemen, Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Mersin'de 13 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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