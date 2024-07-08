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Çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı! Küçük çocuğun durumu ağır

ADANA'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı! Küçük çocuğun durumu ağır
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Olay, 5 Haziran'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Haşmet yere yığılırken, küçük çocuğun arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti.

5 KÖPEĞİN DAHA SALDIRISINA UĞRADI

Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırırken, kanlar içinde kalan ve bayılan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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