Çok sayıda silahla Irak'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beraberlerindeki yüklü katırlarla ülkemizden Irak'a geçmeye çalışan 10 şahsa jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ise 991 adet 9 mm tabanca şarjorü, 900 adet AK-47 mühimmatı, 8 adet AK-47 şarjör, 60 adet 7,62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 115 adet 7,9 mm piyade tüfeği mühimmatı, 314 adet 5,56 mm yivli/setli namlu, 732 adet el kundağı, 365 adet kabza ve tetik tertibatı ve 365 adet üst kapak takımı ele geçirildi.