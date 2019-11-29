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Çok sayıda suçtan aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı

Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi aranan şahıslar büro amirliği ekipleri, "silahlı gasp", "adam kaçırma", "nitelikli dolandırıcılık" ve çeşitli suçlardan 14 ayrı yakalama kararı bulunan şüphelinin, Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokakta ticari bir taksinin içinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki ticari taksi içinde bulunan O.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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