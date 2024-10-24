Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Güler: 47 terör hedefi tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO Uluslararası Savunma ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki TUSAŞ standı önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

47 TERÖR HEDEFİ TAM İSABETLE VURULDU

Operasyonların kararlılıkla süreceğini söyleyen Bakan Güler, "47 terör hedefi tam isabetle vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tavizsiz bir şekilde devam edecek. Hiçbir hain terör örgütü mensubu TSK'nın pençesinden kurtulamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kacır, "Alçak terör saldırısı tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef aldı. Hain teröristler bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Teröristler heveslenmesin, hainlere inat çalışacağız" dedi.