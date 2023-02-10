Çok sayıda ülkede Türkiye ve Suriye'de depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Faysal Camisi'nde cuma namazının ardından yüzlerce kişi, depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için birlikte saf tuttu.

Ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarından temsilciler ve İslamabad'da yaşayan Türk vatandaşları da gıyabi cenaze namazına katıldı.

İslam ülkelerinden büyükelçilerin de namazın ardından dualar okundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pakistan, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında oldu. Daha önceki felaketlerde olduğu gibi kısa sürede mobilize olarak yardım göndermeye başladı. Bunun için Pakistan halkı ve hükümetine müteşekkiriz." dedi.

Pakistan'da yaşayan Kazakistanlı İmam Meded, Türkiye'de depremde yaşamını yitirenler için üzgün olduğunu ve dua ettiğini söyledi.

Cenaze namazına katılanlardan Mümtaz Ali Han ise Türkiye'nin, Pakistan'ın dostu olduğunu belirterek "Biz gerçekten üzgünüz. Pakistan zor durumdayken Türkiye bize hep yardım etti. Şimdi Pakistan halkının ve devletinin yardım etmesi gerekiyor." diye konuştu.

AZERBAYCAN'DA, DEPREMLERDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZLARI KILINDI



Camilerde cuma namazını müteakiben Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Namaz sonrasında yapılan dualarda, hayatını kaybedenler için rahmet dilendi, yaralılar için şifa temennisinde bulunuldu.

Dualarda ayrıca Türkiye'nin deprem nedeniyle yaşadığı sıkıntıları tez zamanda atlatması temenni edildi.

TOKYO CAMİİ'NDE DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI



Japonya'da yaşayan Müslümanlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde zarar gören felaketzedeleri unutmadı. Tokyo Camii'nde kılınan cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Dünyanın dört bir tarafından gelen yüzlerce Müslüman, cuma namazı sonrasında depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Türkiye'deki deprem felaketine atıfta bulunarak, "Japonya'da ne yapabiliriz diye düşünerek öncelikle bir yardım kampanyası başlattık. Japonya Devleti, Japon halkı ve buradaki Müslüman cemaatimiz yoğun ilgi gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Cuma namazı ile birlikte felakette hayatını kaybedenler için dua etmek üzere Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlediklerini belirten Çınar, "Ayrıca vefat eden kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılarak, inşallah dini sorumluluğumuzu kısmen de olsa yerine getirmiş olduk. Bu anlamda hem vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar ve milletimiz ile devletimize de başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

"YAPABİLECEĞİMİZ TEK ŞEY DUA ETMEK VE YARDIM ULAŞTIRMAK"



Depremden etkilenen felaketzedelere dua etmek için Tokyo Camii'ne geldiğini kaydeden Feridun Fındık da, "Çok zor durumdayız. Japon eşimin ailesi ve buradaki arkadaşlarım dahil herkes nasıl Türkiye'ye yardım edebileceklerini sordular. Aynı zamanda onlar için bağış yapmak üzere de buraya geldim" dedi. Japonya'da ellerinden pek fazla bir şey gelmediğine dikkat çeken Fındık, "Yapabileceğimiz tek şey onlar için dua etmek ve uzaktan yardımlarımızı bir şekilde ulaştırabilmek" diye konuştu.

ABD'den tatile Japonya'ya gelen Mısır ve Etiyopya asıllı Talha Osman da, "Türkiye ve Suriye'de olanlar hakkında çok endişelendiğimi söylemek istiyorum. Son birkaç günde yaşananlar içimi parçalıyor. Elimden geldiğince deprem bölgesindeki insanlara yardım etmeye çalışıyorum" ifadelerine yer verdi.

ARAP ÜLKELERİNDEKİ CAMİLERDE DEPREMLERDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZLARI KILINDI



Orta Doğu ülkelerindeki birçok camide depremde hayatını kaybedenler için bugün cuma namazını müteakiben gıyabi cenaze namazları kılındı ve dua edildi. Bazı camilerde depremzedeler için yardım toplandı.

İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için bugün gıyabi cenaze namazı kılınacağı bildirildi. Camilerde "Türkiye ve Suriye'nin her türlü felaketten korunması" için dua edileceği belirtilen açıklamada, cuma hutbelerinde "Müslümanların kardeş ve yekvücut olduğu, dolayısıyla Türkiye ile Suriye'de deprem felaketi nedeniyle zor durumda bulunanların yardımına koşulması gerektiği" konusunun işleneceği aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'da da bugün Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

- HUTBELERDE YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI



Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdullatif Al eş-Şeyh'in talimatıyla cuma hutbelerinde cemaate, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına katılma çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid de "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle "dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Suriye'de yaşamını yitirenler için ülke genelindeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınması" talimatı verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Fetva Konseyi ise depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı. Konseyin bu çağrıyı ülkedeki camilerde okundu.

Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayiye, ülkedeki tüm camilerde cuma namazı sonrası deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınması kararı alındığını duyurdu.

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan da deprem nedeniyle yaşamını yitirenler için üzüntülerini belirten yazılı açıklama yaptı. Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Deryan, tüm camilerde cuma namazından sonra depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısında bulundu.

Bahreyn'de de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için ülkedeki tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Bin Nabi Camisi'nde cuma namazına müteakiben, depremde vefat edenler için kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası bir taziye programı düzenlenecek. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz da burada hazır bulunarak taziyeleri kabul edecek.