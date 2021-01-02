Çok yönlü yürütülen çalışmalar ve tedbirler sayesinde kadın cinayetleri yüzde 21 düştü

02 Ocak 2021 Cumartesi 16:10 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 16:23

İçişleri Bakanlığı koordinesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında çok yönlü yürütülen çalışmalar ve tedbirler sayesinde kadın cinayetlerinde azalış sağlandı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet formları güncellendi, 4 Ocak’ta pilot uygulama Ankara’da başlayacak şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu tedbir kararı yüzde 39, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 64 arttı. Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik kullanılan elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak; 201 kadına yönelik şiddet olayında elektronik kelepçe uygulamasına gidildi. 51 vakanın ise takibi halen sürüyor. İçişleri Bakanlığı Güvenlik Ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi Ocak ayı sonunda hizmete girecek.

KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASI (KADES) 1 MİLYON 327 BİN KİŞİ TARAFINDAN İNDİRİLDİ



Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında çok yönlü yürütülen çalışmalar ve tedbirler sayesinde kadın cinayetlerinde azalış sağlandı. 2019 yılında 336 kadın cinayeti işlenirken, geçen yıl bu sayı yüzde 21’lik azalışla 266’ya geriledi.

KORUYUCU TEDBİR KARARI YÜZDE 39, ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI YÜZDE 64 ARTTI

Eğitimli kolluk personelince doldurulan “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu” güncellendi. Bu yeni formlar sayesinde risk analizleri artık daha etkin şekilde yapılabilecek ve adli makamların daha ivedi karar vermesine yardımcı olunacak.

2020 yılında, bir önceki yıla göre koruyucu tedbir kararında da artış oldu. 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik geçen yıl koruyucu tedbir kararı yüzde 39, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 64 arttı.

BÜRO AMİRLİĞİ SAYISI 1086’YA ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığınca, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin konusunda eğitim almış birimler tarafından ve tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde bulunan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri” ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Emniyet bünyesinde 1005 büro amirliği, Jandarma bünyesinde ise 5 Şube Müdürlüğü ile 76 Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları İle Mücadele Kısım Amirliği olarak 1086 yeni birim kuruldu.

154 BİN 231 KOLLUK PERSONELİNE EĞİTİM VERİLDİ

29 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 154 bin 231 kolluk personeline “aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlere Covid- 19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam edildi.

68 BİN 214 KADIN ACİL DURUMLARDA KADES’E İHBARDA BULUNDU

Kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında hizmete girdi. Uygulamayı bugüne kadar 1 milyon 327 bin kişi indirdi. 68 bin 214 kadın, acil durumlarda ihbarda bulundu. Şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ihbarlara da kolluk kuvvetleri tarafından takip edilerek, anında müdahale edildi.

GEÇEN YIL KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 21 AZALDI

Yıllara göre kadın cinayetleri mukayese edildiğinde ise;

2019’da 336 kadın cinayeti işlenirken, 2020’de yüzde 21’lik azalışla 266’ya geriledi. 2017 yılında ise, 353 kadın cinayeti işlenirken, bu sayı 2018 yılında yüzde 21’lik bir azalışla 279’a düştü.

ELEKTRONİK KELEPÇE 81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Elektronik kelepçe uygulaması ile 6284 sayılı Kanun kapsamında Aile Mahkemeleri hâkimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığı izlenebiliyor. İhlal olduğu takdirde mağdurda ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabiliyor. İhlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan faile müdahale edilmesi sağlanıyor.

15 ilde pilot olarak başlatılan elektronik kelepçe uygulaması bu yıl 81 ilde yaygınlaştırılacak. Elektronik kelepçe uygulaması, bugüne kadar 201 vakada kullanılırken, 51 vaka ise halen takip ediliyor.

1000 KAPASİTELİ ELEKTRONİK KELEPÇE İZLEME MERKEZİ OCAK AYI SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) kurulan 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi, ocak ayında faaliyete başlayacak.