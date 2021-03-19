'Çok yüksek riskli' illerden Edirne'de marketlerde HES kodu ve müşteri kısıtlaması

AA 19 Mart 2021 Cuma 10:30 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 10:30

Marketlerde HES kodu kontrolü uygulaması devam ediyor. Ayrıca market arabaları içeride en fazla bulunabilecek müşteri sayısınca konuluyor.

Dışarıda müşterilerin girişini organize eden görevliler, alışveriş sepeti ya da market arabası sayısına göre içerideki yoğunluğu tespit ediyor.

Girişteki alışveriş sepeti ya da market arabası bittiğinde içeri müşteri alınmıyor. Marketler, 10 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde müşteri alabiliyor.

- MARKETLER DENETLENDİ

"Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde Edirne Valiliği Kovid-19 Denetim Ekipleri Koordinatörü Devrim Öden, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve denetim ekipleri, marketler ve alışveriş merkezlerindeki restoranları denetledi.

Bayazıt, salgınla mücadelenin devam ettiğini, yoğunlaştırılmış denetim modeliyle vatandaşların sık kullandığı alanları denetlediklerini söyledi.

Öden de tüm kamu kurumlarının topyekun denetime katıldığını ifade etti.

Salgınla mücadelenin sürdüğünü belirten Öden, "Restoran ve marketlerde kontrollerde bulunduk. Marketlerde aynı anda içeride bulunması gereken müşteri sayısının takip ve kontrolü için burada olması gereken müşteri adedi kadar alışveriş sepeti ya da market arabası bulunduruyorlar. Buradaki sepet ya da market arabası sayısından içerideki müşteri sayısı takibi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

- İŞLETME SAHİPLERİ DENETİMLERDEN MEMNUN

Alışveriş merkezinde restoran işleten Ebru Doğan da müşterilere paket servisle hizmet verdiklerini ifade etti.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini titizlikle uyguladıklarını dile getiren Doğan, "Çok sık denetleniyoruz, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Denetlemelerden memnunuz." dedi.

Kafe işletme müdürü Fahri Uyguner de ürünlerini karton bardakta hijyenik şartlarda müşterilerine sunduklarını, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat ettiklerini söyledi.

