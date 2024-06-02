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Çöken binada yaralanan vatandaş olay anını anlattı: Deprem gibi oldu

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan Mikail Atlı, yaşadıklarını depreme benzeterek, 'Sabah önce bir sallandı. Uyandım, ne oldu diye pencereden dışarı bakayım derken, daha çok sallandı, düştü bina.' ifadelerini kullandı.

AA2 Haziran 2024 Pazar 14:50 - Güncelleme:
Çöken binada yaralanan vatandaş olay anını anlattı: Deprem gibi oldu
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Kartaltepe Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü çöken 3 katlı binada ayağından yaralanan Mikail Atlı, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Enkaz altından çıkarılan eşinin kaldırıldığı Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Atlı, "Deprem gibi oldu. Sabah önce bir sallandı. Uyandım, ne oldu diye pencereden dışarı bakayım derken, daha çok sallandı, düştü bina. Evimiz başımıza yıkıldı. Şükürler olsun ben ve eşim iyiyiz ama maddi olarak zararımız var." dedi.

Atlı, enkaz altından kendi çabasıyla çıktığını ancak eşinin arama kurtarma ekiplerince çıkarıldığını belirterek, "Dünyamız yıkıldı. Ailemi kurtarmaya çalıştım. Orada bebek var, çocuk var, onlara bakmaya gittim. Bir tane kadın gördüm önümde, ağzı, burnu kanlar içindeydi. Eşim yanımdaydı, kafası sıkışmıştı. Betonu kırdım, kafasını kurtardım ama saçı, gövdesi falan kalmıştı. Enkazın altından çıkartamadım. Ben kendim bir şekilde çıktım. Sonra eşimi arama kurtarma ekipleri çıkarttı. Eşim de şimdi iyi. Kafasında birkaç dikiş, ufak tefek yaraları var, büyük bir şey yok." diye konuştu.

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