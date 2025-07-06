Çöl sıcakları geliyor! 6 gün boyunca kavrulacağız

Yurt genelinde hafta başı itibariyle sıcak hava etkili olacak. Sıcaklıklar gölde 40 dereceye kadat yükselecek. Türkiye'de en sıcak bölge Ege Bölgesi olacak. Sıcak hava 6 gün boyunca etkisini sürdürecek.

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda sağanak yağış görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

TERMOMETRELER GÖLGEDE BİLE 40 DERECEYİ GÖSTERECEK

Türkiye genelinde bugün 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları yeni haftada daha da artacak. 6 gün boyunca aşırı sıcaklar etkili olacak. Rüzgarlar hafifleyecek, termometreler gölgede 40'ları görecek.

EN ÇOK EGE KAVRULACAK

Bugün bazı merkezlerde hava sıcaklıkları şöyle olacak:

İstanbul: 33

İzmir: 35

Aydın: 40

Manisa: 40

Ankara: 33

Antalya: 34

Adana: 37

Edirne: 37

Şanlıurfa: 37

Diyarbakır: 37

Trabzon: 24

Kars: 22

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