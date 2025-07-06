İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2025 Pazar / 11 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çöl sıcakları geliyor! 6 gün boyunca kavrulacağız
Güncel

Çöl sıcakları geliyor! 6 gün boyunca kavrulacağız

Türkiye yeni haftaya sıcak hava ile birlikte girecek. 6 gün boyunca çöl sıcaklıkları etkili olacak. Sıcaklıklar gölgede bile 40 dereceye çıkacak.

HABER MERKEZİ 6 Temmuz 2025 Pazar 08:26 - Güncelleme:
Çöl sıcakları geliyor! 6 gün boyunca kavrulacağız
ABONE OL

Yurt genelinde hafta başı itibariyle sıcak hava etkili olacak. Sıcaklıklar gölde 40 dereceye kadat yükselecek. Türkiye'de en sıcak bölge Ege Bölgesi olacak. Sıcak hava 6 gün boyunca etkisini sürdürecek.

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda sağanak yağış görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

TERMOMETRELER GÖLGEDE BİLE 40 DERECEYİ GÖSTERECEK

Türkiye genelinde bugün 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları yeni haftada daha da artacak. 6 gün boyunca aşırı sıcaklar etkili olacak. Rüzgarlar hafifleyecek, termometreler gölgede 40'ları görecek.

EN ÇOK EGE KAVRULACAK

Bugün bazı merkezlerde hava sıcaklıkları şöyle olacak:

İstanbul: 33

İzmir: 35

Aydın: 40

Manisa: 40

Ankara: 33

Antalya: 34

Adana: 37

Edirne: 37

Şanlıurfa: 37

Diyarbakır: 37

Trabzon: 24

Kars: 22

Devlet sözünü tutuyor: Yangından etkilenenlere 16 milyon TL destek

Meteoroloji'den iki ile kuvvetli yağış uyarısı

Ormanlar için duyarlılık çağrısı

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.