Cono Aşireti üyesi şüphelilerin şifreli dili çözüldü

Kent genelinde son dönemlerde artan 'aşk vaadiyle' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, 12 Ocak'ta 'Cono Aşireti' diye bilenen şüphelilere yönelik 1000 polisle şafak baskını düzenledi. Önceden belirlenen 39 eve, 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanlı operasyona 1 helikopter ve 2 drone da destek verdi. Ekipler, operasyonda, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi. Operasyonda 31'i kadın, 51 kişi gözaltına alındı.

Aldattıkları kişilerin para ve eşyalarını götürdükleri mahallelerde yağmaladıkları ileri sürülen 37'si kadın 51 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, 30'u tutuklu, 51 şüpheli hakkında 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık' suçlarından iddianame hazırladı. Şüpheliler hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istenen iddianame, Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kadınların dolandırdıkları sürücüleri Yavuzlar Mahallesi'ne götürdükleri, şüpheli erkeklerin de kendi araçlarıyla kadınların bindikleri araçları takip ettikleri belirtildi. İddianamede, mahallede de diğer şüphelilerin hazır bekledikleri ifade edildi.

'CONO DİLİ'

İddianamede, Cono Aşireti üyesi şüphelilerin, 'yağma' sırasında telefon görüşmelerinde kendi aralarında kullandıkları özel kelimeler ve anlamlarına da yer verildi. İddianamede yer alan, şüphelilerin kullandığı şifreli ifadeler ve anlamları şöyle:

"* baylamak-lapancılamak: dolandırmak, yağlamak. * aryalamak: ağızını aramak. * çaltı: mağdur. * çarlatmak: sorun çıkarmak. * graba: araba. *apa: işe çıkmak, işe gitmek. * puşka: silah. * mok-mık: koymak. * manuş: polis. * mul: vatandaş. * zen: kadın, bayan. * sayınlamak: geri vermek, iade. * keriyor: konuşuyor. * zanişleme - canlamak: takip etmek, kaçmak, gitmek. * lemişler: almışlar. * çadırma: getiren. * yeken-yoğma: para, deste. * arşınlamak: kaçmak, uzaklaşmak. * celletmek: göstermek. * keş: hazır, nakit. * yanlatmak: göndermek, uzaklaştırmak. * güre: erkek. * yemetlemek: iş yapmak, düşürümek, durdurmak. * çitgerilemek: dinlemek, kaydetmek.