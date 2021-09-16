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'Çöp adam' farkındalık için sokaklarda

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöplerden tasarlanan kostüm giyen tiyatrocu, belediyenin desteğiyle çevre kirliliğinin engellenmesine katkı sağlıyor. Vatandaşların arasında gezerek çöplerin aslında ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu yansıtmaya çalışan çöp adam, 'Benden korkmayın, ben sizin yere attığınız çöplerim.' diyerek sosyal mesaj verdi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:46
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İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temiz bir şehir için sık sık çalışmalar yapan, mesajlar veren belediye, yere çöp atılmaması gerektiğine dikkati çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Şehir Tiyatrosu yönetmeni Volkan Derman, özel olarak hazırlanan "çöp adam" kostümüyle sokağa indi.

Vatandaşların arasında gezerek çöplerin aslında ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu yansıtmaya çalışan çöp adam, "Benden korkmayın, ben sizin yere attığınız çöplerim." diyerek sosyal mesaj verdi.

İnegöl cadde ve sokaklarında gezerek temizliğin önemine vurgu yapan çöp adamın ilçe sakinleri ile diyalogları, kamerayla kayıt altına alındı. Bu görüntülerden hazırlanan 2 dakikalık klip, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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