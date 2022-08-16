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Çöp evde bulunan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, 21 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık ve kilo durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammet, sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.

DHA16 Ağustos 2022 Salı 10:34 - Güncelleme:
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 'çöp ev'den kurtarılan Cem Muhammet A. (9), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki tedavisinin 22'nci gününde taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp, kuruma ait eve yerleştirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A., baygın bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi. Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

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