Çöp kamyonu ile duvar arasında sıkışan 41 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

IHA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:53 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:53

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede çöp toplayan F.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu geri geri manevra yaparken duvara çarptı. Temizlik işçisi Ayhan Kazak (41) ise çöp kamyonu ile duvar arasında sıkıştı. Olayı gören Kazak’ın iş arkadaşları durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kazak, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayhan Kazak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.