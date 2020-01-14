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Güncel

Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

DHA14.01.2020  12:26 - Güncelleme: 14.01.2020  12:26

Olay, 12 Ocak günü akşam saatlerinde İlkadım ilçe Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik işçileri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü.

CESEDİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kimlik tespiti için alınan DNA ile diğer örnekler, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otopside, cesedin kafasında kemik kırığı ve kafa içerisinde kanama tespit edildiği de belirtildi.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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