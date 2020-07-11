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Çöp kamyonunun çarptığı 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ordu'da çöp kamyonunun çarptığı Havva Güler (76), hayatını kaybetti. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:34
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Kaza, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi’nde meydana geldi. Altınordu Belediyesi'ne ait 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, yol kenarında yürüyen Havva Güler’e çarptı. Güler, bir süre aracın altında sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güler’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Havva Güler’in cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.

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