Adıyaman'da çöp kamyonunun çarptığı genç kadın kurtarılamadı
Adıyaman'da çöp kamyonunun çarptığı genç kadın ağır yaralandı. 29 yaşındaki Sibel Yılmaz, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı
- AA
Adıyaman'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Salih Yıldırım idaresindeki çöp kamyonu, Altınşehir Mahallesi 30173 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Yılmaz'a (29) çarptı. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü Salih Yıldırım, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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