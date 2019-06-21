Karakızlar ile Karaot mahallerinde arasında yer alan çöp konteynerini boşaltan belediye temizlik işçileri, bir poşet içerisinde bebek cesedini fark ederek jandarmaya haber verdi.

Ekiplerin incelemesinin ardından erkek olduğu tespit edilen bebeğin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.