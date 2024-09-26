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Çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmuştu: 2 tutuklama

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 06:39 - Güncelleme:
Çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmuştu: 2 tutuklama
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Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde önceki gün atık toplayan Cennet B. tarafından bir poşette bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkartılan bebeğin annesi Y.Ç. ile onun annesi F.Ç. tutuklanırken, F.Ç'nin babası M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde önceki gün atık toplayan Cennet B. bir poşette bebek cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Kız bebeğin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

  • Mersin
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