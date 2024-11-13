İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2024 Çarşamba / 12 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3616
  • EURO
    36,5552
  • ALTIN
    2884.05
  • BIST100
    9306.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu
Güncel

Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu

Konya'da sokak üzerindeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye kaldırılırken, polis bebeği bırakanları arıyor.

IHA13 Kasım 2024 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu
ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak için evlerinden çıktığında çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O sırada mahalle sakinleri çöpteki kız bebeği çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan bebeğin sabah erken saatlerde doğmuş olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.