Çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu

Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak için evlerinden çıktığında çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O sırada mahalle sakinleri çöpteki kız bebeği çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan bebeğin sabah erken saatlerde doğmuş olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.