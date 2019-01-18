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Çöp kovalarının yerini atık toplama kutuları alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'pilot bölge' seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamu kurumlarındaki çöp kovalarının yerini atık toplama kutuları alacak.

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Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, sıfır atığın önemli bir konu olduğunu, herkesin üzerinde önemli durması gerektiğini söyledi.

Bütün kurumların bu işi sahiplenmesi gerektiğini, Safranbolu'da vatandaşların çöp kamyonu görmeyeceğini ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çöp kamyonu girmiyor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çöp kamyonu girmiyor. Oralarda olan bir şeyi daha da büyüterek buralara da uygun olacak. Bunların hepsinin aşaması var. Önce kaynağında ayrıştırmak, sonra yarışmaya göre mobil araçlarla toplamak, mobil araçlarla getirme merkezlerinde tekrardan biriktirme, biriktirdikten sonra da ekonomiye kazandırma. Eğer bu projeyi tam anlamıyla uygularsak yıllar sonra dönüp baktığımızda, Safranbolu'nun kaderinde çok önemli bir değişikliğe hepimiz imza atmış olacağız."

Safranbolu'nun mahalle ve kent kültürü anlamında önemli bir şehir olduğunu aktaran Ürkmezer, daha da temiz bir şehircilik, belediyecilik, kültürel ve turizm alanında bir destinasyon ortaya koymuş olacaklarını dile getirdi.

Ürkmezer, tüm kurumlarda artık kaynağında ayrıştırmak üzere olan çöp kutularına mutlaka geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Mart ayına kadar proje çalışmasının büyük kısmını tamamlamış olmayı hedeflediklerini vurgulayan Ürkmezer, "Sıfır atığı hepimizin öğrenmesi gerekiyor, hepimizin de öğretmesi gerekiyor." dedi.

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