Çöp kutusundaki şüpheli paketin içinden el bombası ve mermiler çıktı
Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir sitenin çöp kutusunda bulunan şüpheli paket üzerinde yapılan incelemede el bombası ve mermiler bulundu. Uzman ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
- İHA
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