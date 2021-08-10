İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2021 Salı / 2 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,617
  • EURO
    10,0998
  • ALTIN
    476.606
  • BIST100
    1441.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılıkların arasına giren temizlik işçisi cesetle karşılaştı
Güncel

Çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılıkların arasına giren temizlik işçisi cesetle karşılaştı

Bursa'da, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılıkların arasına giren temizlik işçisi cesetle karşılaştı. Ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA10 Ağustos 2021 Salı 16:33 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 16:33
ABONE OL

Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, Avrupa Konseri Bulvarı'nda çalışırken, çalılıkların arasında ayakkabı gördü. İşçi, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılık alana girdi. Ancak işçi, ayakkabıların yerde hareketsiz yatan kişinin ayağında olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde erkeğin öldüğü belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.