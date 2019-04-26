Çöpte bulunan ceset parçalarıyla ilgili 4 sanığa dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki amcası Rifat Rıza Öztürk'ün ortağı olduğu aile şirketinde işçi olarak çalıştığı belirtildi.

İddianamede, 26 Şubat'ta mesai bitimiyle çalışanların iş yerinden ayrılmasının ardından Rifat Rıza Öztürk ile sanık arasında tartışma yaşandığı, sanığın da başkan yardımcılığını yaptığı Kadıköy Motosiklet Sürücüleri Derneği Başkanı ve derneğe ait lokalin sahibi Ferhat Yılmaz'ı yanına çağırdığı anlatıldı.

Öztürk ve Yılmaz'ın maktulün iş yerine gittiği aktarılan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, Yılmaz'a ait silahla banyoda abdest alan maktule ateş ettiği, sanıkların öldüğünden emin olmadıkları maktulün boğazını bıçakla kestiği kaydedildi.

- MAKTULÜ 6 PARÇAYA AYIRMIŞLAR

İddianamede, sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın gerçekleştirdikleri öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla maktulün cesedini 6 parçaya ayırarak valiz ve poşete koydukları, bunları da araca yükleyerek olay yerinden ayrıldıkları aktarıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçen sanıkların durdukları viyadükten maktulün vücut parçalarının bir kısmını attıkları belirtilen iddianamede, sanıkların daha sonra Kadıköy'deki lokale gittikleri, olayı diğer sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya anlattıkları kaydedildi. İddianamede, sanıkların maktulün cesedine ait parçaları araçlarına yükledikleri, ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'deki, diğer kısımları da farklı yerlerdeki çöp konteynerlerine attıkları belirtildi.

İddianamede sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1,5 yıldan sekizer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, sanık Fatih Demir ile firari sanık Turgut Kundakçı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.