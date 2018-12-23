Çöpten topladıkları atıklarla konser verdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde, temizlik işçileri, çöpten topladıkları atıkları enstrüman olarak kullanılar konser verdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 17 temizlik işçisi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde sahne aldı. Temizlik işçilerinden oluşan koro, sahneye ilk çıktıklarında süpürgeleriyle sahneyi süpürdü.

Bağlamanın yanı sıra, çöpten buldukları tencere, tava, cam şişe, pet şişe, kutular ile çöp toplamak için kullandıkları süpürge, tırmık ve çöp kovalarını müzik aleti olarak kullanan temizlik işçileri, konserde 5 eser seslendirdi.

Festival alanını dolduranların ısrarı üzerine bazı eserler tekrar tekrar seslendirildi. Tamamı temizlik işçilerinden oluşan koro, bazı eserlerin sözlerini değiştirerek temizlik vurgusu yaptı.

"Marmaris’in bugüne kadar gördüğü en güzel gösteriydi"

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, konserden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleği ne olursa olsun herkesin yapabileceği bir iş olduğunu, temizlik işçilerinin bunu gösterdiğini söyledi.

Temizlik işçilerinin haklarının ödenmesinin mümkün olmadığını belirten Acar, "Biz temizlik konusunda örnek bir kentiz. Bu başarıyı çalışan tüm personelimizle elde ediyoruz. Onların sadece temizlik konusunda değil daha neler yapabileceklerinin bir görüntüsüydü bu konser. Marmaris yaşayanları bizim temizlik ekibimizin amatörce yapmış oldukları bu şovu çok beğendiler. Marmaris’in bugüne kadar gördüğü en güzel gösteriydi." dedi.

10 günde hazırlandılar

Koro sorumlusu Barış Ünlü ise koronun 10 gün gibi kısa bir sürede hazırlandığını dile getirdi.

Marmaris'in temiz bir ilçe olarak bilinmesi için ekibin çok iyi iş çıkardığını aktaran Ünlü, "Amacımız atık malzemelerden neler yapılabileceğini göstermek. İnsanların istediği takdirde 10 gün gibi kısa bir sürede amatör olarak neler yapılacağını gösterdik. Paslı müzik aletleriyle kulakların pasını silebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Konserin ardından temizlik işçileri, yakılan ateşin etrafında halay çekti.