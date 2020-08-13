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Çorlu'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik helikopter destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 10:39 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:39
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Çorlu ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca, 35 ekipteki 220 personelin katılımıyla 17 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 8 fişek, 3 ruhsatsız tabanca ve 150 mermi, biri anahtarlık görünümlü ve biri kurusıkı 2 tabanca, çelik yelek, eroin ve uyuşturucu nitelikli 490 hap ele geçirildi.

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 6'sının "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" gibi suçlardan arandıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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