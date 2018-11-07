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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kilo 359 gram bonzai ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, yastık ve yorganların içine gizlenmiş 2 kilo 359 gram bonzai ele geçirildi.

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