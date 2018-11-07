Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

<p> Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi.</p> <p> Evde yapılan aramalarda, yastık ve yorganların içine gizlenmiş 2 kilo 359 gram bonzai ele geçirildi.</p>
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