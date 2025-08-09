İSTANBUL 31°C / 23°C
  • Çorum Alaca'da can pazarı: İki araçtan çok sayıda yaralı çıktı
Güncel

Çorum Alaca'da can pazarı: İki araçtan çok sayıda yaralı çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 19:18
Çorum Alaca'da can pazarı: İki araçtan çok sayıda yaralı çıktı
Mustafa Ç. (24) idaresindeki 55 ANT 098 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Sami A'nın (46) kullandığı 34 MVY 369 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Kadir Ç. (59), Keziban Ç. (54), Elif Ç. (19), Buket A. (20), Şükrü G. (71), Nigar A. (40), Zeynep A. (14) ve Caner A. (22) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

