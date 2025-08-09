Çorum Alaca'da can pazarı: İki araçtan çok sayıda yaralı çıktı

Mustafa Ç. (24) idaresindeki 55 ANT 098 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Sami A'nın (46) kullandığı 34 MVY 369 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Kadir Ç. (59), Keziban Ç. (54), Elif Ç. (19), Buket A. (20), Şükrü G. (71), Nigar A. (40), Zeynep A. (14) ve Caner A. (22) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.