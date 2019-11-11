Çorum'da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde, 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuluyor.

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında, 232 bin 647 fidanla Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 301 bin 111 fidan dikilerek kırılması da hedefleniyor. Böylece Guinness dünya rekorunun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Çorum'daki rekor denemesine, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada Guinness yetkilileri gözetiminde başlandı.

Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev alıyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ve Vali Mustafa Çiftçi de rekor denemesini takip ediyor.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endonezya'ya ait rekoru kıracaklarına inandıklarını belirterek, "1 saat içinde 300 binin üzerindeki fidanı toprakla buluşturarak rekorlar kitabına girmeye adayız. Sonra dikilen fidanları sayarak tescili inşallah alacağız. Buna azimli ve kararlıyız. Çorumlularla bunu hep beraber başaracağız. 232 binler de bir rekor ama biz bunu 300 bin olarak kıracağız." diye konuştu.