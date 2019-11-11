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Çorum'da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi tamamlandı

Çorum'da, 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekorunun kırılması için gerçekleştirilen deneme tamamlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde, 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuluyor.

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında, 232 bin 647 fidanla Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 300 binden fazla fidan dikilerek kırılması, böylece Guinness dünya rekorunun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Çorum'daki rekor denemesi, Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada, Guinness yetkilileri gözetiminde gerçekleştirildi.

Saat 12.20'de başlayan rekor denemesi, saat 13.20'de tamamlandı. Rekor denemesinde 3 bin kişi fidan dikti. Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı.

Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesinin tamamlandığı belirterek, "Sahadaki gözlemcilerimizin, alandaki dikilmeyen fidanların sayılmasının ardından hazırlanacağı raporları inceledikten sonra rekorun kırılıp kırılmadığı belli olacak. Sonucu, Ankara'dan açıklayacağız." dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de rekoru kırdıklarını dile getirerek, "Çorum'daki rekor denemesinde 305 bin adet fidan sahaya dağıtılmıştı. Şu anda yetkililer dikilmeyen fidanları sayıyor. 'Rekoru kırdık' diyoruz ama sayıyı veremiyoruz. Sayımların ardından kesin sonuç açıklanacak. Çorum'a ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Rekor denemesini Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da takip etti.

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